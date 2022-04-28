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Расписание эвакуационных и регулярных поездов из Одессы 28 февраля

Расписание эвакуационных и регулярных поездов из Одессы 28 февраля

Сегодня, 28 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся восемь регулярных и один эвакуационный поезд.

Об этом информирует официальный телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

В сообщении сказано, что 28 апреля 2022 года с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:

Регулярные:

  1. #26 Одесса — Рахов — 14:15
  2. #78 Одесса — Ковель — 18:13
  3. #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
  4. #136 Одесса — Черновцы- 20:49
  5. #12 Одесса – Львов – 21:31
  6. #54 Одесса-Днепр — 21:56
  7. #106 Одесса-Киев -22:03
  8. #8 Одесса-Харьков — 22:25

Эвакуационные:

  1. #238 Одесса — Ужгород — 22:32.

Проезд в эвакуационном поезде бесплатный. Преимущество при посадке отдается женщинам, детям (до 18 лет) и мужчинам старше 65 лет.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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