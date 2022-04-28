Расписание эвакуационных и регулярных поездов из Одессы 28 февраля

Сегодня, 28 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся восемь регулярных и один эвакуационный поезд.

Об этом информирует официальный телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

В сообщении сказано, что 28 апреля 2022 года с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:

Регулярные:

#26 Одесса — Рахов — 14:15 #78 Одесса — Ковель — 18:13 #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22 #136 Одесса — Черновцы- 20:49 #12 Одесса – Львов – 21:31 #54 Одесса-Днепр — 21:56 #106 Одесса-Киев -22:03 #8 Одесса-Харьков — 22:25

Эвакуационные:

#238 Одесса — Ужгород — 22:32.

Проезд в эвакуационном поезде бесплатный. Преимущество при посадке отдается женщинам, детям (до 18 лет) и мужчинам старше 65 лет.