Расписание эвакуационных и регулярных поездов из Одессы 28 февраля

Сегодня, 28 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся восемь регулярных и один эвакуационный поезд.
Об этом информирует официальный телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».
В сообщении сказано, что 28 апреля 2022 года с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
Регулярные:
- #26 Одесса — Рахов — 14:15
- #78 Одесса — Ковель — 18:13
- #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
- #136 Одесса — Черновцы- 20:49
- #12 Одесса – Львов – 21:31
- #54 Одесса-Днепр — 21:56
- #106 Одесса-Киев -22:03
- #8 Одесса-Харьков — 22:25
Эвакуационные:
- #238 Одесса — Ужгород — 22:32.
Проезд в эвакуационном поезде бесплатный. Преимущество при посадке отдается женщинам, детям (до 18 лет) и мужчинам старше 65 лет.