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Расписание эвакуационных и регулярных поездов из Одессы 2 апреля

Расписание эвакуационных и регулярных поездов из Одессы 2 апреля

Сегодня, 2 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала должны отправиться 2 эвакуационных и 8 регулярных рейсов.

Об этом информирует Одесский городский совет.

2 апреля из Одессы поезда отправятся по следующим направлениям:

Регулярные рейсы:

1. #26 Одесса — Рахов — 14:15
2.#78 Одесса — Ковель — 18:13
3. #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
4. #12 Одесса – Львов – 21:31
5. #54 Одесса-Днепр — 21:56
6.#106 Одесса-Киев -22:03
7.#8 Одесса-Харьков — 22:25
8. #118 Одесса — Измаил — 23:23

Эвакуационные рейсы:

1. #932 Одесса — Ужгород — 22:32
2. #136 Одесса — Черновцы-20:49

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Редакция ПРОФИЛЬ

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