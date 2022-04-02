Расписание эвакуационных и регулярных поездов из Одессы 2 апреля

Сегодня, 2 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала должны отправиться 2 эвакуационных и 8 регулярных рейсов.
Об этом информирует Одесский городский совет.
2 апреля из Одессы поезда отправятся по следующим направлениям:
Регулярные рейсы:
1. #26 Одесса — Рахов — 14:15
2.#78 Одесса — Ковель — 18:13
3. #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
4. #12 Одесса – Львов – 21:31
5. #54 Одесса-Днепр — 21:56
6.#106 Одесса-Киев -22:03
7.#8 Одесса-Харьков — 22:25
8. #118 Одесса — Измаил — 23:23
Эвакуационные рейсы:
1. #932 Одесса — Ужгород — 22:32
2. #136 Одесса — Черновцы-20:49