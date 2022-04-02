Расписание эвакуационных и регулярных поездов из Одессы 2 апреля

В Одессе за нарушение комендантского часа задержали россиянина Одесские патрульные сообщили, что минувшей ночью выявили семь случаев нарушения комендантского часа. Один из нарушителей имел российские документы. Его задержали. ПОДРОБНЕЕ

Юморина на военном положении: наше неистребимое оружие Звучит, конечно, совсем уж из ряда вон, но наша украинская Юморина стартовала с первого дня войны. Под звуки взрывов, вместе со страхом, слезами, тревогой за близких и себя, народ как-то сразу ощутил, что юмор, смех, фраза с перчиком – неистребимое оружие. А еще очень важное лекарство. Проще говоря, без него – никак. ПОДРОБНЕЕ

В алкогольных отделах одесских магазинов ажиотаж С 1 апреля в Одессе вновь можно купить алкоголь. Власти сняли запрет на продажу напитков крепостью до 30 градусов. Речь идет о пиве, вине, ликерах, шампанском. ПОДРОБНЕЕ