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Расписание эвакуационных и обычных поездов в Одессе 19 марта

Расписание эвакуационных и обычных поездов в Одессе 19 марта

Сегодня, 19 марта, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:

  • #8 Одесса–Харьков – 22:25
  • #12 Одесса–Львов – 21-31
  • #36/38 Одесса–Ужгород–Пшемышль – 18-22
  • #92 Одесса–Константиновка – 17-14
  • #106 Одесса–Киев – 22-03

Эвакуационные:

  • #932 Одесса–Ужгород – 22:32
  • Одесса–Измаил (4 вагона) – 23:23
Рецепты

Проезд в эвакуационных бесплатный. Воспользоваться ими могут женщины, дети и мужчины младше 17 лет и старше 60 лет.

Также будут курсировать пригородные поезда по направлениям:

  • Одесса – Вапнярка – Одесса,
  • Одесса – Балта – Одесса,
  • Одесса – Раздельная – Одесса,
  • Одесса – Мигаево,
  • Одесса – Колосовка – Одесса
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Редакция ПРОФИЛЬ

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