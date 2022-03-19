Расписание эвакуационных и обычных поездов в Одессе 19 марта

Сегодня, 19 марта, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:

#8 Одесса–Харьков – 22:25

#12 Одесса–Львов – 21-31

#36/38 Одесса–Ужгород–Пшемышль – 18-22

#92 Одесса–Константиновка – 17-14

#106 Одесса–Киев – 22-03

Эвакуационные:

#932 Одесса–Ужгород – 22:32

Одесса–Измаил (4 вагона) – 23:23

Проезд в эвакуационных бесплатный. Воспользоваться ими могут женщины, дети и мужчины младше 17 лет и старше 60 лет.

Также будут курсировать пригородные поезда по направлениям:

Одесса – Вапнярка – Одесса,

Одесса – Балта – Одесса,

Одесса – Раздельная – Одесса,

Одесса – Мигаево,

Одесса – Колосовка – Одесса