Расписание эвакуационных и обычных поездов в Одессе 19 марта

Сегодня, 19 марта, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- #8 Одесса–Харьков – 22:25
- #12 Одесса–Львов – 21-31
- #36/38 Одесса–Ужгород–Пшемышль – 18-22
- #92 Одесса–Константиновка – 17-14
- #106 Одесса–Киев – 22-03
Эвакуационные:
- #932 Одесса–Ужгород – 22:32
- Одесса–Измаил (4 вагона) – 23:23
Проезд в эвакуационных бесплатный. Воспользоваться ими могут женщины, дети и мужчины младше 17 лет и старше 60 лет.
Также будут курсировать пригородные поезда по направлениям:
- Одесса – Вапнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Одесса – Колосовка – Одесса