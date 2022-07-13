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Как прошла ночь в Одессе: 4 ракеты с моря и взрывы с утра

Как прошла ночь в Одессе: 4 ракеты с моря и взрывы с утра

Ночь 13 июля прошла в Одессе спокойно. Воздушных тревог и обстрелов не было. Но утром в некоторых районах города слышны взрывы, а вчера с моря были выпущены 4 ракеты.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в утреннем видеообращении рассказал, что 12 июля около 14.30 российские оккупанты нанесли ракетные удары с акватории Черного моря.

Оккупанты выпустили четыре авиационные ракеты класса «воздух-земля» типа Х-31 из истребителей Су-30.
Ракеты были направлены по прибрежной зоне Одесской области. Но своих целей они не достигли: самоликвидировались и упали в море.

Также в регионе продолжается контрдиверсионная работа. Есть новые задержанные. Подробности, по словам Сергея Братчука, сообщат позже.

Что до периодических взрывов, которые слышно в некоторых районах города, официальные чаты местных громад сообщают, что это плановая работа Вооруженных сил Украины и поподов для беспокойства нет.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала об общей ситуации на фронте на утро 13 июля 2022 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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