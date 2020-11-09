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Радиодиктант-2020: где слушать и куда сдавать работы

Радиодиктант-2020: где слушать и куда сдавать работы

Каждый год 9 ноября в нашей стране отмечают День украинской письменности и языка. Праздник введен президентским указом еще от 1997 года в честь Нестора Летописца. Празднуют по всей Украине написанием диктанта. 

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В 2020 году радиодиктант национального единства будет юбилейным. Его проведут в 20-й раз.

Диктант начнется в 9:15.

Прямая трансляция диктанта начнется в 9:00 на телеканале UA: ПЕРШИЙ, а также в эфире UA: Українське радіо и UA: Радіо Культура.

Текст для юбилейного радиодиктанта сочинил известный писатель и издатель Иван Малкович. Читать диктант будет актриса Римма Зюбина.

Написать радиодиктант национального единства может любой, как в Украине, так и за ее пределами. Но только от руки.

Отправить работу на проверку нужно в течение астрономических суток. Работы будут принимать онлайн и офлайн.

Обычное письмо на бумаге нужно отправить по адресу: г. Киев, 01001, ул. Крещатик, 26, Украинское радио, “радиодиктант”. Но не позднее 10 ноября.

Онлайн свою работу можно отправить на электронный адрес rd@ukr.radio. Для этого следует сфотографировать или отсканировать написанный текст.

Текст диктанта обнародуют на сайте UA: Украинское радио 11 ноября в 11:00. После этого электронные письма не будут принимать.

Также разработали электронную форму, чтоб отправить диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайте UA: Украинское радио 9 ноября.

Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.

Читайте также: «Світанок над морем»: одесситы у Дюка писали массовый диктант по украинскому языку (фото) 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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