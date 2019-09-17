Ради студентов и школьников в Одессе “спаровали” трамваи

Двухвагонные составы вернулись на маршрут после перерыва.

“Спаренные” трамваи решили запустить в связи с тем, что за счет учащихся стало намного больше пассажиров. В часы пик они с трудом помещаются в битком набитые вагоны.

Об этом сообщили в КП “Горэлектротранс”.

Т.н. “спарки” вышли на маршрут в Киевском и Суворовском районах. Так, в спаренных вагонах можно проехаться в двух трамваях, курсирующих под №26 – от Старосенной площади до 11 станции Люстдорфской дороги. Кроме того, один двухвагонный состав работает на маршруте №7 – ул. Одария — ул. Паустовского.

Фото: КП «Одесгорэлектротранс»