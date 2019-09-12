Рада відтермінувала штрафи для власників нерозмитнених автівок

Для євробляхерів не застосовуватимуть штрафні санкції до 20 листопада.

Верховна Рада продовжила пільговий період для власників автомобілів на іноземній реєстрації, протягом якого до них не застосовуватимуть штрафні санкції за порушення митного режиму.

Про це повідомляє УНІАН.

За ухвалення відповідного закону проголосувало 284 депутати. В результаті власників «євроблях» не будуть штрафувати до 20 листопада 2019 року.

За словами авторів законопроєкту, це останнє відтермінування, більше депутати не планують продовжувати термінів періоду звільнення власників «євроблях» від штрафів.

При цьому за новими правилами в разі перевищення терміну доставлення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч гривень.

Якщо термін перевищено більш як на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектації авто розмір штрафу становить 170 тисяч гривень або передбачено конфіскацію таких авто.

Нагадаємо, з 22 серпня запровадили нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту.

Фото: УНІАН