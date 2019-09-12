fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Рада відтермінувала штрафи для власників нерозмитнених автівок

Рада відтермінувала штрафи для власників нерозмитнених автівок

Для євробляхерів не застосовуватимуть штрафні санкції до 20 листопада.

Верховна Рада продовжила пільговий період для власників автомобілів на іноземній реєстрації, протягом якого до них не застосовуватимуть штрафні санкції за порушення митного режиму.

Про це повідомляє УНІАН.

За ухвалення відповідного закону проголосувало 284 депутати. В результаті власників «євроблях» не будуть штрафувати до 20 листопада 2019 року.

За словами авторів законопроєкту, це останнє відтермінування, більше депутати не планують продовжувати термінів періоду звільнення власників «євроблях» від штрафів.

При цьому за новими правилами в разі перевищення терміну доставлення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч гривень.

Якщо термін перевищено більш як на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектації авто розмір штрафу становить 170 тисяч гривень або передбачено конфіскацію таких авто.

Нагадаємо, з 22 серпня запровадили нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту.

Фото: УНІАН

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить