Новости Одессы и Одесской области

Рада решила разработать новую Генеральную схему Украины

Рада решила разработать новую Генеральную схему Украины

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 3337 о генеральной схеме планирования территории Украины. “За” проголосовали 258 нардепов.

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Проектом предлагаются основные принципы планировки территории на государственном уровне, порядок принятия решения о разработке генсхемы, определение разработчика, заказчика, перечень исходных данных, порядок реализации градостроительной документации на государственном уровне.

Срок действия прежней генсхемы Украины истек 31 декабря 2020 года.

Согласно закону, генеральная схема утверждается решением Кабинета министров, а срок действия документа не ограничивается.

Генеральная схема планирования территории Украины определяет приоритеты и концептуальные решения планирования и использования территории страны, совершенствования систем расселения и обеспечения устойчивого развития населенных пунктов, развития производственной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, формирование национальной экологической сети.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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