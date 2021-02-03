Рада решила разработать новую Генеральную схему Украины

Пять новшеств в коммунальной сфере: что должны знать собственники квартир и домов? Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 2458*, направленный на урегулирование некоторых вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. По мнению законодателей, он призван улучшить качество работы коммунальщиков и защитить интересы потребителей, что очень актуально с учетом роста тарифов в начале нового года. О чем конкретно идет речь в новом документе? ПОДРОБНЕЕ

В Украине появится декрет для мужчин Вчера, 1 декабря, в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект, который предполагает отпуск для мужчин в связи с рождением ребенка. ПОДРОБНЕЕ