Рада одобрила бюджет-2021: вырастут ли зарплаты и пенсии?

Сегодня, в четверг, 5 ноября, Верховная Рада Украины одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год.

Как сообщает «РБК-Украина», «За» основу и в целом проект постановления проголосовали 275 парламентариев, в частности, 209 членов фракции «Слуга народа», 19 – фракции «Батькивщина», 20 членов депутатской группы «Довіра», 16 – группы За майбутнє» и 11 внефракционных депутатов. Остальные фракции не дали ни одного голоса.

Отметим, что перед голосованием спикер Рады Дмитрий Разумков обратился к главе правительства Денису Шмыгалю и Кабинету министров с просьбой максимально доработать проект.

Основные показатели

Доходы изначально должны были составить 1 071,1 трлн грн, а расходы – 1 350 трлн грн. Дефицит составляет 270 млрд грн.

Ранее в бюджетном комитете рассказали, что доходы предлагается увеличить на 20,2 млрд грн. При этом в Счетной палате отметили, что нашли дополнительные источники доходов в среднем на 20,6 млрд грн.

Уровень дефицита по сравнению с текущим годом снизили на 1,5% – до 6%.

Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 грн и с 1 июля до 6500 грн. Предусмотрен и рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 12,1%.

По прогнозу правительства, инфляция в следующем году ускорится до 7,3%.

Уровень безработицы составит 9,2% по методологии Международной организации труда.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.

Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3% – с 1769 до 1934 грн. Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе – 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн.

Комментарий Счетной палаты

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что правительство предлагает заморозить на полгода размер прожиточного минимума на уровне 2189 грн. В то же время его фактический уровень составляет 3663 грн.

По словам Пацкана, Счетная палата нашла дополнительные источники доходов в среднем на 20,6 млрд грн.

Также глава Счетной палаты отметил, что на борьбу с эпидемией коронавируса запланировали 19,4 млрд грн, однако в случае продолжения карантина расходы на борьбу с пандемией могут возрасти.

Кроме того, 147 млрд грн планируется направить на дороги.

«Доля государственных заимствований – 39% всех финансовых ресурсов, на обслуживание бюджетов предусмотрено треть, 620 млрд грн», – сказал Пацкан.

Он заявил, что на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрено на 561 млн грн меньше, чем в 2020 году, притом, что было объявлено о существенном повышении цен на газ уже с ноября. По словам Пацкана, это приведет к подорожанию жилищно-коммунальных услуг и увеличению количества получателей субсидий, а, следовательно – запланированных расходов.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о финансировании этого сектора на сумму почти 6% ВВП. Отметим, эти цифры заложены в проект бюджета на 2021 год.

18 сентября Кабмин представил в Раде государственный бюджет на 2021 год. В Министерстве финансов настаивали, что проект государственного бюджета-2021 сбалансирован и реалистичен.

Между тем, эксперты видят в проекте государственного бюджета на 2021 год ряд рисков, в частности, завышенный план по доходам.

Фото: news.maanimo.com