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Работники одного из одесских фондов разворовывали гуманитарку

Работники одного из одесских фондов разворовывали гуманитарку

Служба безопасности Украины обнаружила в Одессе схему хищения гуманитарной помощи, предназначенной для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, руководитель одного из местных благотворительных фондов наладил поставку товаров военного и гуманитарного назначения от иностранных благотворительных организаций на территорию Одесской области.

Однако необходимые украинским защитникам устройства ночного видения, каски, бронежилеты и медицинские аптечки не попадали на нужды обороны, потому что работники этого фонда пытались незаконно продать «полученную помощь».

Оперативники СБУ задержали руководителя фонда вместе с его подчиненным – руководителем логистического центра при попытке продать партию международной гуманитарной помощи на сумму более 500 тыс. грн.

украденная гуманитарка

В настоящее время руководителю благотворительного фонда уведомлено о подозрении по ч.3 ст. 201-2 Уголовного кодекса (контрабанда).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме.

украденная гуманитарка

Источик: Избирком

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