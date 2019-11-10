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Новости Одессы и Одесской области

Работа на избирательном участке: будет ли она влиять на размер пенсии либо субсидии

Работа на избирательном участке: будет ли она влиять на размер пенсии либо субсидии

В этом году в стране состоялись президентские и парламентские выборы. На 22 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила проведение местных выборов, которые пройдут в 86 объединенных территориальных общинах. Повлияет ли доход, заработанный во время избирательной компании, на размер пенсий и субсидий?

Для малообеспеченных лиц, в том числе и пенсионеров, возможность подработать на выборах – хорошее подспорье для семьи. Но не каждый решается принять участие в избирательной кампании, думая о возможных последствиях. В связи с этим мы обратимся к Закону «О местных выборах» №595 от 14 июля 2015 года (в редакции от 28 февраля 2019 года) и разъясним несколько важных моментов.

  •  Оплата труда членов избирательных комиссий, являющихся пенсионерами, не может быть основанием для ограничения размера получаемой ими пенсии.
  • Оплата труда членов избирательной комиссии, а также лиц, привлекаемых к работе в комиссии, в том числе в день голосования, дни установления итогов голосования и результатов выборов, не может быть основанием для отмены, ограничения либо уменьшения им и членам их семей, проживающих вместе с ними, любых видов социальных выплат, субсидий.
  • Кроме того, в соответствии с пунктом 10 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 848 от 21.10.1995 года* (с изменениями от 1 октября 2019 года), в совокупный доход для расчета жилищной субсидии не учитывается оплата труда членов избирательных комиссий, а также лиц, привлекаемых к работе в комиссии.

Подводя итог, еще раз уточним, что работа во время избирательной кампании не повлияет  на размер пенсий и субсидий, а также на получение любого вида социальной помощи.

Надо знать

Участвовать в работе, связанной с подготовкой и проведением местных выборов, могут и безработные, состоящие на учете в Центре занятости. При этом работа на выборах не является основанием для снятия этих лиц с учета в государственной службе занятости как ищущих работу либо для прекращения выплаты им пособия по безработице и других видов помощи.

*«Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и печного бытового (жидкого) топлива».

Подготовлено при помощи Главного управления ПФУ в Одесской области

Фото: Мария Котова

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