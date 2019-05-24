Новости Одессы и Одесской области

Рабинович: наша пенсионная программа станет основой возрождения Украины (мнение)

Подготовленная партией «Оппозиционная платформа – За життя» пенсионная программа станет основой для возрождения Украины. Об этом в эфире политического ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил народный депутат и глава вышеназванной политсилы Вадим Рабинович.

«Меня больше всего в нынешнем государственном устройстве Украины удивляет и убивает ситуация с пенсионерами. Могу объяснить, почему: вы не можете построить нормальную, развивающуюся страну, если вам нечего сказать нашим детям. Ведь что мы можем сейчас сказать нашим детям, внукам? Работай честно, как я, – и к старости будешь нищий, как я… Разве это нормально? Потому основой возрождения любой страны должна быть пенсионная программа. Мы в нашей партии уделяем этому самое большое внимание. Если власть перестанет воровать, то увеличить пенсии в Украине – вполне реально», – подчеркнул парламентарий.

В качестве примера он привел соседнюю с Украиной Польшу, которая, обладая даже худшим «стартовым набором», смогла построить экономику и обеспечила пенсионерам достойные выплаты.

«Наша соседняя страна – Польша. Там нет ничего такого, чего нет у нас. Более того – во многих аспектах там ситуация намного хуже. Это касается и природных ресурсов, и человеческого потенциала. Вы знаете, какая пенсия в Польше? Минимальная – 460 долларов. При этом все пенсионеры имеют право на бесплатный проезд, скидки на медицинское обслуживание и многое другое», – сказал политик.

По его убеждению, единственное, что стоит между нынешней – нищенской – и процветающей Украиной – ненасытная жадность политиков и чиновников действующей власти.

«Что такое с нашей страной произошло, что у нас только мечтают о той пенсии, которая существует в Беларуси? Разве у нас был какой-то природный катаклизм? Нет! Банда грабителей при власти на протяжении десятков лет разворовывает то, что должно идти в руки людям! Власть дает нам европейские тарифы, нищенские зарплаты, убивает все возможности выживать. Мы просто обязаны прекратить это на парламентских выборах!» – заключил Вадим Рабинович.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить