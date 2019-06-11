Пытались сбежать и от полиции: в Одессе разыскали двух юных беглецов из санатория

Поиски двух 10-летних мальчиков велись в понедельник в разных районах города, в парках и на побережье.
Юные Константин и Николай сбежали из детского санатория в Киевском районе Одессы, – рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции области. О причинах побега не сообщается.
К поискам были подключены правоохранители и неравнодушные горожане.
В итоге группа участковых и полицейских из отдела ювенальной превенции нашла обоих беглецов на одной из улиц того же района.
Мальчики пытались сбежать и от полицейских. Но их догнали и вернули в санаторий.
Установлено, что противоправных действий в отношении детей не совершалось.
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