Пытались сбежать и от полиции: в Одессе разыскали двух юных беглецов из санатория

Поиски двух 10-летних мальчиков велись в понедельник в разных районах города, в парках и на побережье.

Юные Константин и Николай сбежали из детского санатория в Киевском районе Одессы, – рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции области. О причинах побега не сообщается.

К поискам были подключены правоохранители и неравнодушные горожане.

В итоге группа участковых и полицейских из отдела ювенальной превенции нашла обоих беглецов на одной из улиц того же района.

Мальчики пытались сбежать и от полицейских. Но их догнали и вернули в санаторий.

Установлено, что противоправных действий в отношении детей не совершалось.