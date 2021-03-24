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Путешествие человечества: самая большая картина в мире ушла с молотка

Путешествие человечества: самая большая картина в мире ушла с молотка

На аукционе в Дубае (ОАЭ) продали самую большую в мире картину «Путешествие человечества».

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Автором картины является современный британский художник Саша Джафри. Он рисовал картину восемь месяцев.

Как сообщает арабское издание Khaleej Times, произведение, разделенное на 70 сегментов, продано за $62 млн. Эти деньги будут переданы благотворительным фондам, оказывающим помощь детям и молодежи, пострадавших от пандемии коронавируса.

«Мы надеемся спасти жизни 200 млн детей, а также дать им шанс и возможность изменить мир. Вот наша цель. Мы хотим, чтобы у каждого ребенка в мире была возможность получать образование через интернет. Мы будем стремиться сделать интернет доступным для тех, кто живет в самых бедных странах», — заявил Джафри.

Покупателем стал бизнесмен Андрэ Абдун. Он намерен построить в Дубае музей, где выставит эту картину.

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Фото: Апостроф

 

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