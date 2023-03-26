Пункты несокрушимости Одесского горсовета продолжат работу

Одесские «Пункты несокрушимости» и дальше будут обеспечивать всем необходимым для работы, чтобы при необходимости они незамедлительно могли принять людей.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Одессы от 23 марта, опубликованном на сайте города.

В городе обеспечат работу «Пунктов несокрушимости», которые были по состоянию на 4 февраля 2023 года. В частности, будут поддерживать запасы горюче-смазочных материалов, связи, дров, пищи и питьевой воды.

«В случае ухудшения ситуации и при необходимости обеспечения потребностей населения в течение двух часов осуществлять открытие пунктов несокрушимости на соответствующей территории», — говорится в распоряжении.

Напомним, что Пункты несокрушимости были организованы в Одессе и других населенных пунктах Украины на случай проблем с отоплением, электро и водоснабжением из-за вооруженной российской агрессии.

В таких пунктах можно было зарядить гаджеты, выйти в интернет, погреться, перекусить и попить воды или горячих напитков.

В Одессе сотни тысяч горожан воспользовались такими пунктами, потому что одесская энергетическая сфера больше всего пострадала от зимних российских атак по объектам энергетики. Из-за этого одесситы на долгое время оставались без света, часто были перебои с водоснабжением отоплением.

Читайте также: