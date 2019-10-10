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Новости Одессы и Одесской области

Пугающе красиво: в одесском порту наблюдается нашествие медуз

Пугающе красиво: в одесском порту наблюдается нашествие медуз

Огромные медузы заполонили акваторию Черного моря в районе одесского порта.

К берегам Одессы подошли огромные разноцветные корнероты и аурелии. Скопление большого количества медуз в прозрачной воде под лучами солнца завораживает.

Однако особо крупных медуз следует избегать. Прикосновение к ним вызывает зуд, раздражение, след на теле в виде ожога. По словам медиков, участок тела, который ужалила медуза-корнерот, может ощутимо болеть в течение нескольких дней. Особенно опасны ожоги глаз, хотя смертельной опасности медузы не представляют.

Фото: Таймер

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