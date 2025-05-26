Об этом свидетельствуют результаты нового анализа прозрачности и открытости городов, который провели специалисты Transparency International Украина совместно с Институтом политического образования.

Аналитики оценили 100 муниципалитетов из 21 области Украины по 70 критериям. Лидер Рейтинга — Черновцы. Город получил 84,5 балла из 100 возможных благодаря существенному прогрессу — 27,1 процентных пунктов за год. На втором месте — Винница с 81 баллом, а на третьем Луцк (76 баллов). Среди прифронтовых городов отличился Николаев — наш сосед в десятке лучших.

Одесса в рейтинге прозрачности местной власти оказалась на 34-м месте, набрав 45,5 балла.

При оценке аналитики проанализировали 7 важных направлений работы городского совета: открытость, бюджет и закупки, коммунальное имущество, взаимодействие с общественностью, кадровая политика и добродетель, услуги гражданам, реагирование на вызовы войны.

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Так, на сайте Одесского горсовета, по мнению экспертов, не обеспечена доступность и структурированность информации о работе органов местной власти, закупках, жилищной политике, бюджетированиях и контрактах, а также грантах, выделении финансов, социальных услугах, кадровых вопросах, профессиональной этике и конфликтах интересов, нет полных сведений о землепользовании и строительной политике, коммунальных предприятиях, коммунальном имуществе, а также образовании.

При этом в трех городах Одесского региона ситуация еще хуже — Белгород-Днестровский, Пивденный и Измаил обосновались на последних строчках рейтинга.