Центральный РЭС
Работы до 15:00-19:00:
- Авиационная, 1, 1/корп.5;
- Бойчука Михаила, 50-75А,
- Бреуса, 24-61/корп.9,
- Весенний, 4-41,
- Глиняная, 27-48,
- Гранитная, 1-26,
- Ефимова, 2-49,
- Зеленого Павла, 25-33,
- Змиенко Всеволода, 6-16,
- Ивана и Юрия Лип, 50а,
- Конная 2/4-14,
- Люстдорфская дор, 2б, 4б, 4в;
- Живописная, 15-22Е,
- Могильницкой Галины, 2, 4А, 5, 9;
- Нежинская, 11-38,
- Алексея Вадатурского, 66-92,
- Пастера, 17-56,
- Мраморная, 27-48,
- Пишенина, 8-59,
- Поездная, 5, 5а, 6;
- Рихтера Святослава, 148-А,
- Руставели Шота, 23А-53/КОРП.1;
- Садовая, 14,16,18; Складская, 2, 2/4;
- Софиевская, 2б, 4, 4/корп.6, 6;
- Старицкого, 12, 20/1, 20/корп.1, 20/корп.2
- Тимошенко Александра, 39,41,42;
- Торговая, 20, 28;
- Университетская, 1-21,
- Фунтового Ивана, 1-29,
- Черновола Вячеслава, 7,
- переулок Герцена, 2-11, 51;
- переулок Косовский, 3-8,
- переулок Маланова, 1-18,
- переулок Парашютный, 1а-8б,
- переулок Рекордный, 1-7/корп.1,
- переулок Ройтбурда Александра, 3-12,
- переулок Шампанский, 9.
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Северный РЭС
Работы до 17:00-18:00:
- 2-ая линия на ж/м, 12,
- 1-а Садовая, 1-39,
- 2-а Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-а Садовая, 1-58а,
- 5-а Садовая, 1-14,
- 6-а Садовая, 1-71,
- Агрономическая, 60-223,
- Беляевская, 1-9,
- Бувалкина В., 57/А, 57/Б, 57а,57в,61 б,61а, 61в,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2А,11-17, 164;
- Донецкая, 1/1-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кольцевая, 1-12,
- Конноармейская, 1, 1а,
- Котляревского, 12б,
- Кошице Александра, 1- 69,
- Круговая, 1-36,
- Крушельницкого, 1-37,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Михновского М, 1-63,
- Болобочана, 1-43,
- Молодежная, 1-49,
- Наклона, 17/1,
- Южная дор. , 1-73,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Тарутинская, 1-11,
- Хуторская, 1-22, 81/с, 93-95г;
- Цебриковская, 1-13а,
- Чайкова, 1-71,
- Четвертая, 33-Г, 33Б;
- Шептицкого, 1-5,
- Штилевая, 2-118,
- дор.Николаевская, 65,
- пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3-6,
- пер. Агрономический, 1-8а,
- пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Килевый, 1-9а,
- пер. Круговой, 1а-13,
- пер. Крушельницкой, 1-5а,
- пер. Мастерський, 1-11,
- пер. Новый, 1-14а,
- пер. Одесский, 3-7,
- пер. Оранжерейный, 1-20а,
- пер. Петра Калнышевского, 1-10,
- Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;
- переулок Шахтинский, 18-46,
- переулок Шебелинский, 13-27,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Вернадского Академика, 18-51А,
- Китобойная, 6,
- Куприна, 50-54б,
- Шелухина, 25а, 27;
- Педагогическая, 21,
- Черниговская 1-24,
- пер. 2-й Китобойный, 1-18а,
- пер. Черниговский, 1а,
- просп. Небесной Сотни, 47, 47/1, 47/2, 61.