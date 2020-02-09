Против строительства высотки: на Таирова в Одессе горожане устроили акцию протеста (фото)

На проспект Небесной сотни вышли в воскресенье, 10 февраля, одесситы на акцию протеста.

Несколько десятков человек перекрыли дорогу, усложняя движение автотранспорта на пересечении с улицей Левитана.

ОБ этом сообщает izbirkom.org.ua.

Митинг связан с продолжающейся стройкой на улице Тульской, 110-112. Там планируют возвести двухсекционную 16-этажку для сотрудников прокуратуры.

Одесситы беспокоятся о том, что во время строительства будет уничтожена часть зеленых насаждений в их районе. Кроме того, переживают, что стройка приведет к затоплению подвалов в частном секторе и увеличит количество хаотично припаркованных машин.

Фото: izbirkom.org.ua, timer-odessa.net

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