Протест или показуха: россиянин из Одессы демонстративно сжег паспорт страны-агрессора (видео)

Уроженец российского Магадана, который переехал в Одессу 22 года назад, в знак протеста против развязанной правительством рф войны в Украине сжег свой российский паспорт.

Об этом сообщает Госбюро расследований (ГБР).

«Россияне, живущие в Украине, продолжают сжигать свои паспорта как ненужные бумажки… Большинство россиян, проживающих на территории Украины, осуждают безосновательную агрессию России против Украины»,

– говорится в сообщении.

Так, отмечают в ГБР, житель Одессы в знак протеста публично сжег свой паспорт гражданина россии, чтобы никогда не иметь ничего общего с рашистами.

«Я не поддерживаю политику россии. Категорически против того, что началось 22 февраля (очевидно, имеется в виду дата начала войны 24 февраля 2022 – прим. ред.) этого года и все, что делает рф на территории Украины. Вторжения не должно быть. Я считаю, что этот паспорт гражданина россии мне не нужен»,

– заявляет на видео мужчина.

В ГБР также рассказали, что уроженец Магадана переехал в Украину 22 года назад. Когда началась война, родственники, живущие в россии, звали его домой, однако мужчина говорит, что они «зомбированы» и отказался возвращаться в страну-агрессор.

Фото: скриншот с видео ГБР