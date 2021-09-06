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Простые столбики избавили проезд в Аркадии от заторов и тянучек

Простые столбики избавили проезд в Аркадии от заторов и тянучек

В Одессе разделительную полосу на подъезде к жилому комплекс «Аркадийский дворец» продублировали разделительными столбиками. И на этом участке движение сразу пришло в норму.

Заторы исчезли потому что по краям узкой дороги перестали парковаться автомобили. Ведь объехать стоящую машину теперь стало невозможно: выехать на противоположную сторону не позволяют разделительные столбики.

Об этом у себя в Facebook рассказал депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Раньше проехать этот участок дороги было сложно из-за припаркованных по обеим сторонам дороги машин. В итоге, проезжей оставалась только средняя часть дороги, разъехаться на которой двум автомобилям на встречных направлениях было очень сложно.

Депутат отметил, что столбики были приобретены не городскими властями, а местным бизнесом – рядом огромный торговый центр «Гагарин Плаза».

Петр обухов рассчитывает, что повсеместное внедрение антипарковочных столбиков в Одессе изменит ситуацию на дорогах города к лучшему:

Жду не дождусь, когда пройдут тендеры и дептранс закупит антипарковочные столбики, которые в том числе будут и на улице Генуэзской.

 

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о необычной дорожной разметке, впервые появившейся в Одессе

Фото Петра Обухова/Facebook

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Редакция ПРОФИЛЬ

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