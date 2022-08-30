Простояли 10 лет: на пляже «Золотой берег» снесли незаконные «комнаты отдыха»

10 лет понадобилось одесским коммунальщикам для того, чтобы снести незаконно построенные комплекс отдыха на пляже “Золотой берег”.

Муниципальные власти демонтировали незаконные постройки на территории пляжа «Золотой берег».

Построили незаконные сооружения более 10 лет назад. Причиной сооружения было указано, что они нужны для работы городской спасательной станции.

Но принимать спасателей им так ни разу и не пришлось – с самого начала там работали «комнаты отдыха».

Выяснилось по результатам проверки неправомерных действий бывшего руководителя «Спасительно-водолазной службы Одесского городского совета».

С целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц было проведено комиссионное обследование, зафиксирован факт использования имущества и территории не по назначению, составлен соответствующий акт, а также другие необходимые материалы и направлены их в правоохранительные органы. Сейчас продолжается идет досудебное расследование.

Одну из конструкций общей площадью 59,7 кв. было решено оставить и передать на баланс коммунальному предприятию «Побережье Одессы», которая после окончания военного положения будет использоваться по назначению во благо горожан.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что руководитель одного из районов Одессы наживался на территориальной обороне.