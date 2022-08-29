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Наживался на терробороне: главу райадминистрации в Одессе обвинили в злоупотреблениях

Наживался на терробороне: главу райадминистрации в Одессе обвинили в злоупотреблениях

Руководителя одной из районных администраций Одессы, являющегося депутатом райсовета, объявили подозрение.

Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По информации «Суспільного», речь идет о главе Суворовской райадминистрации Сергее Кондратюке. Он входит в состав фракции «Доверяй Делам» в Одесском райсовете.

Чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением. По информации следствия, он, получив заявку от воинской части на приобретение термобелья, карематов и спальных мешков, закупил у предприятия необходимые товары по ценам, втрое превышающим рыночные. Как следствие из местного бюджета уплатили лишние 715 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Материалы по законности действий предприятия-поставщика выделены в отдельное производство, добавили в прокуратуре.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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