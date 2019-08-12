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Новости Одессы и Одесской области

“Прошу кремировать мой труп. Простите. Игорь”: одессит свел счеты с жизнью в собственной квартире

“Прошу кремировать мой труп. Простите. Игорь”: одессит свел счеты с жизнью в собственной квартире

Мужчине было 57 лет. Его нашли повешенным в квартире, где тот проживал.

Об инциденте со ссылкой на собственные источники сообщил сайт kekc.news.

По сведениям очевидцев, все произошло в доме на улице Святослава Рихтера, что на окраине города – в Малиновском районе.

В квартире обнаружили предсмертную записку, которую, по предварительным данным, написал погибший. Судя по подписи в конце, мужчину звали Игорем.

В прощальном послании к родным он попросил у них прощения. Кроме того, завещал кремировать его труп.

Подробности трагедии предстоит выяснить правоохранителям.

Фото: pixabay.com

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