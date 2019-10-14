Прорыв водопровода до вечера оставил без воды жителей Таирова в Одессе

В районе проспекта Академика Глушко в нескольких местах прорвало водопровод.

Вода хлынула потоком, затопив, в частности, двор близлежащей школы №84.

Трубу уже чинят коммунальщики. Об этом сообщают в пресс-службе “Инфоксводоканала”.

При этом, по данным ведомства, в результате без водоснабжения осталась часть поселка Таирова.

Так, вода пропала во всех домах одесситов, живущих на улицах Архитекторской, Академика Королева, Академика Вильямса, Ильфа и Петрова и на проспекте Глушко.

Поломку обещают устранить в тот же день до 22.00. Вода в кранах горожан появится вскоре после ликвидации последствий аварии.

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Фото: dumskaya.net, “Инфокводоканал”