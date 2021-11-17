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В Одессе пропали две сестрички: полиция просит помочь с розыском

В Одессе пропали две сестрички: полиция просит помочь с розыском

Анна Зайцева 2011 г.р. и Тамара Зайцева 2010 г.р. ушли 16 ноября вечером из дома и не вернулись.

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Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области.

Отделом полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 разыскиваются сестры Зайцева Анна, 2011 г.р., и Зайцева Тамара, 2010 г.р., которые вчера, 16 ноября, вечером вышли из дома и не вернулись.

Приметы Анны (на фото справа): худощавого телосложения, светлые волосы.

Была одета: в малиновую куртку, коричневые туфли.

Приметы Тамары (на фото слева): худощавого телосложения, светлые волосы.

Была одета: в красную куртку, розовый берет.

В полиции просят всех, кто владеет любой информацией о местонахождении разыскиваемых девочек позвонить в территориальное подразделение полиции по номеру (048) 722-45-42 или на спецлинию «102».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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