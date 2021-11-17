В Одессе пропали две сестрички: полиция просит помочь с розыском

Современная пижама: из взрослого гардероба в детский Детская пижама – это удобная и практичная одежда для сна и домашнего отдыха. Сначала такие модели появились в гардеробе взрослых. Есть разные версии их происхождения, но официально считается, что первые подобные варианты были завезены в Европу из Индии предположительно на рубеже 18-19 веков. ПОДРОБНЕЕ

Новорожденные одесситы: сколько малышей приняли роддома за первую ноябрьскую неделю В первую неделю ноября в городских родильных домах Одессы появились на свет 172 новорожденных, что на 18 детей больше, чем неделей ранее. В числе новоиспеченных одесситов – три пары близнецов. ПОДРОБНЕЕ