Пропал подросток: в Одесской области разыскивают 14-летнего мальчика

Несовершеннолетний Виктор Нигруца ушел из дома села Лысогорка 11 января и не вернулся. 14-летнего подростка разыскивает полиция.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Приметы: темные волосы, рост 145-155 см, смуглый, худощавого телосложения.

Мальчик был одет в синие джинсы, желтую в черную полоску шапку, а также черную куртку с красными вставками на рукавах.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать в Кодымское отделение полиции по телефонам: (04867) -2-62-06, 2-61-56, 2-15-57 или по спецлинии “102”.

Фото: ГУНП в Одесской области

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