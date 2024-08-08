Прогноз синоптиков на 9 августа: немного потеплеет

Завтра, в пятницу, 9 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области теплая и относительно комфортная погода.
Прогноз погоды в Одессе на 9 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 19-21°C, днем 30-32°C.
Температура морской воды 18-19°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 16-21°C, днем 28-33°C.
На автодорогах области видимость хорошая.