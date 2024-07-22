Прогноз синоптиков на 23 июля: станет ли прохладнее после долгожданного дождя

Завтра, во вторник, 23 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается такая же жаркая погода.
23 июля сохранится чрезвычайная (V класса), местами незначительная (II класса), пожарная опасность.
Прогноз погоды в Одессе на 23 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается следующее.
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 21-23°C, днем 30-32°C.
Температура морской воды 26-27°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 23 июля
По Одесской области завтра ожидается следующее.
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-23°C, днем 29-34°C.
На автодорогах области видимость хорошая.