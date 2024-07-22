Прогноз синоптиків на 23 липня: чи стане прохолодніше після довгоочікуваного дощу

Погода в Одесі 22 липня: прогнозують грозу За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 22 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області протягом доби очікується гроза, під час грози шквал 15-18 м/с, вдень місцями град. Оголошено штормове попередження.

Крім того, 22-24 липня утримається надзвичайна (V класу), місцями середня (III класи) та висока (IV класи), пожежна небезпека. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 21 липня: чи спаде спека За інформацією синоптиків, завтра, в неділю, 21 липня 2024 року, на території Одеси та Одеської області утримається надзвичайна (V класу), місцями середня (III класу) та висока (IV класу) пожежна небезпека. Температура повітря не опуститься нижче за позначку 21-22°С вночі і 29-32°С вдень. В Одесі опадів не передбачається, а в області вночі можливі короткочасні дощі та грози. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ