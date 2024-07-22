Прогноз синоптиків на 23 липня: чи стане прохолодніше після довгоочікуваного дощу

Завтра, у вівторок, 23 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується така сама спекотна погода.
23 липня збережеться надзвичайна (V класу), місцями незначна (ІІ класу), пожежна небезпека.
Прогноз погоди в Одесі на 23 липня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується наступне.
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 21-23°C, вдень 30-32°C.
Температура морської води 26-27°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 23 липня
По Одеській області завтра очікується наступне.
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-23°C, вдень 29-34°C.
На автошляхах області видимість добра.