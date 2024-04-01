Прогноз синоптиків на 2 квітня: пориви вітру та штормове попередження

Завтра, вівторок, 2 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 2 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер південний, в другій половині дня західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.
Температура 8-10°C, вдень 16-18°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 2 квітня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер південний, в другій половині дня західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 7-12°C, вдень 21-26°C, в прибережній зоні 16-18°C.
На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.