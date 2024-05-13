Прогноз синоптиков на 14 мая: прохладно и немного ветрено

Завтра, во вторник, 14 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным.
Прогноз погоды в Одессе на 14 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-9°C, днем 12-14°C.
Температура морской воды 14-15°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9°C, местами на поверхности почвы заморозок 0-2°C, днем 12-17°C.
На автодорогах области видимость хорошая.