Прогноз погоды: завтра в Одессе будет облачно и тепло

В понедельник в городе будет переменная облачность, без существенных осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. Ветер будет северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 11-16 °C, днем 21-26 °C. *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.