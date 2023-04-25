Прогноз погоды в Одессе: в среду 26 апреля возможна гроза

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 26 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области возможен кратковременный дождь и даже гроза.
Погода в Одессе 26 апреля
В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем она поднимется до 13-15°С тепла.
Погода в Одесской области 26 апреля
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погода, но с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12°С выше нуля, днем столбики термоменров поднимутся до отметки 13-18°С со знаком «плюс».
На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 метров.
Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»