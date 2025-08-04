Прогноз погоды в Одессе на 5 августа
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 30-35°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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