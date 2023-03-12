Прогноз погоды в Одессе на понедельник, 13 марта

По сообщению синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей в понедельник, 13 марта 2023 года в Одессе будет без осадков, температура воздуха ночью — около нуля, днем — до 10°С тепла.
Прогноз погоды в Одессе 13 марта
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, днем южный 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Погода в Одесской области
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.