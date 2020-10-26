Прогноз погоды в Одессе на 27 октября: быть ли дождю?

Сегодня, 26 октября, в полицию Одессы сообщили о заминировании здания областной государственной администрации (ОГА), что на проспекте Шевченко.

В прошлом году наш («не наш») Хэллоуин хозяева многих одесских заведений «торопили»: первые тыквенные украшения («даем гарбуза по-одесски!») появились чуть ли не в сентябре. Ну а ближе к Хэллоуину на улицах города наблюдалось такое тыквенно-ужастиковое разнообразие, что успевай только фиксировать.

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