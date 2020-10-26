Прогноз погоды в Одессе на 27 октября: быть ли дождю?

Завтра, во вторник, 27 октября, в Одессе ожидается облачная погода. Ночью возможен дождь, днем без существенных осадков.
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.
Температура воздуху ночью составит +13+15 °С. Днем она поднимется до +17+19 °С.
По Одесской области завтра синоптики прогнозируют облачность. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит +10+15 °С, днем от +15 до +20 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.