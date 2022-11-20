Прогноз погоды в Одессе на 21 ноября

В понедельник, 21 ноября 2022 года, в Одессе ночью и утром туман. Температура днем ​​15-17 ° С тепла.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

21 ноября в Одессе будет облачно. Возможен дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, утром и днем ​​южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10 ° С тепла, днем ​​15-17 ° С тепла.

Погода в Одесской области

Облачно. Умеренный дождь, ночью на севере области умеренные осадки, в виде мокрого снега и дождя.

Ночью на севере слабое налипание мокрого снега, слабый гололед, гололедица.

Ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, утром и днем ​​южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 ° С тепла, на севере 0-2 ° С тепла, днем ​​12-17 ° С тепла, на севере 7-9 ° С тепла.

На автодорогах области местами дымка, видимость 1-2 км, ночью и утром туман, видимость во время явлений 200-500 м, ночью и утром на севере гололедица.