Прогноз погоди в Одесі на 16 лютого: не холодно, але й не тепло

Завтра, у п’ятницю, 16 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області досить теплим і погожим днем. Таким чином, прогнози синоптиків про аномально теплий лютий цього року збуваються.
Прогноз погоди в Одесі на 16 лютого
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5°C тепла, вдень 5-7°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 16 лютого
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6°C тепла, вдень 4-9°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.