В четверг, 14 октября, в Одессе ожидается облачная, с прояснениями погода, температура воздуха днем 13-15 °С
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Прогноз погоды по г. Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 5-7 °С тепла, днем 13-15 °С
Прогноз погоды по Одесской области:
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 10-15 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая
Прогноз погоды по Одессе 15-16 октября:
- Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 11-16 °С.
Прогноз погоды по Одессе 17-18 октября:
- Местами небольшой дождь.
- Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 11-16 °С.