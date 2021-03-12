Прогноз погоды в Одессе на 13 марта – вернется ли весеннее тепло?

Завтра, в субботу, 13 марта, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1 °С мороза до 1 °С тепла, днем 5-7 °С выше нуля.
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем 5-10 ° С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, на 12 марта в Украине было объявлено штормовое предупреждение.
Фото: Избирком