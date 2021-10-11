Прогноз погоды в Одессе на 12 октября

Завтра, во вторник, 12 октября, в Одессе будет облачно, с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Температура днем 13-15 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 12 октября
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 7-9 °С тепла, днем 13-15 °С.
Погода в Одесской области 12 октября
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 4-9 °C тепла, днем 12-17 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одессе и области 13 октября
- Облачно с прояснениями. Дождь, ночью местами сильный.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 5-10 °C тепла, днем 9-14 °C.
Погода в Одессе и области 14 октября
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 2-7 °C тепла, днем 12-17 °C.
Погода в Одессе и области 15-16 октября
- Без существенных осадков, лишь днем 16 октября местами дождь.
- Температура ночью 3-8 °C тепла, днем 10-15 °C.
Фото с сайта Одесского городского совета