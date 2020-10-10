Прогноз погоды в Одессе на 11 октября: облачно, но без дождя

Завтра, в воскресенье, 11 октября, в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с. Ночью будет +13+15 °С. Днем воздух прогреется до +19+21 °С.

По Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10+15 °С, днем +18+23 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.