Прогноз погоды в Одессе на 11 октября

Завтра, в понедельник, 11 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура днем 14-16 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 11 октября
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 14-16 °С.
Погода в Одесской области 11 октября
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 1-6 °С тепла, днем 12-17 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одессе и области 12 октября
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 12-17 °С.
Погода в Одессе и области 13 октября
- Облачно с прояснениями.
- Дождь, местами сильный.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 6-11 °С тепла, днем 10-15 °С.
14-15 октября
- Без существенных осадков.
- Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 10-15 °С.
Фото с сайта Одесского городского совета