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Прогноз погоды в Одессе 7 июня: в воскресенье будет тепло и сухо

Прогноз погоды в Одессе 7 июня: в воскресенье будет тепло и сухо

В Одессе в воскресенье, 7 июня, прогнозируют теплую и сухую погоду.

Прогноз погоды на период с 23:00 6 июня до 23:00 7 июня.

23:00 6 июня: 14-15°С, облачно

02:00 7 июня: 13-14°С, переменная облачность

05:00 7 июня: 14-15°С, облачно

08:00 7 июня: 17-18°С, облачно

11:00 7 июня: 20-21°С, переменная облачность

14:00 7 июня: 22-23°С, переменная облачность

17:00 7 июня: 24-25°С, переменная облачность

20:00 7 июня: 21-22°С, ясно

23:00 7 июня: 17-18°С, ясно

Ветер в течение дня прогнозируют восточный со скоростью 8-10 м/с.

Вода в море прогреется до 15-17°С.

Вероятность дождя: днем – 4%, во второй половине дня – 12%, вечером – 5%.

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