Прогноз погоды в Одессе 7 июня: в воскресенье будет тепло и сухо

В Одессе в воскресенье, 7 июня, прогнозируют теплую и сухую погоду.
Прогноз погоды на период с 23:00 6 июня до 23:00 7 июня.
23:00 6 июня: 14-15°С, облачно
02:00 7 июня: 13-14°С, переменная облачность
05:00 7 июня: 14-15°С, облачно
08:00 7 июня: 17-18°С, облачно
11:00 7 июня: 20-21°С, переменная облачность
14:00 7 июня: 22-23°С, переменная облачность
17:00 7 июня: 24-25°С, переменная облачность
20:00 7 июня: 21-22°С, ясно
23:00 7 июня: 17-18°С, ясно
Ветер в течение дня прогнозируют восточный со скоростью 8-10 м/с.
Вода в море прогреется до 15-17°С.
Вероятность дождя: днем – 4%, во второй половине дня – 12%, вечером – 5%.