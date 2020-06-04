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Прогноз погоды в Одессе 4 июня: будет тепло и пройдет небольшой дождь

Прогноз погоды в Одессе 4 июня: будет тепло и пройдет небольшой дождь

В Одессе в четверг, 4 июня, прогнозируют теплую погоду, днем возможен небольшой дождь.

Прогноз погоды на период с 07:00 4 июня до 06:00 5 июня.

07:00 4 июня: 12-14°С, ясно

10:00 4 июня: 15-16°С, ясно

13:00 4 июня: 17-18°С, облачно

17:00 4 июня: 16-17°С, небольшой дождь

20:00 4 июня: 15-16°С, облачно

23:00 4 июня: 13-14°С, облачно

02:00 5 июня: 12-13°С, облачно

06:00 5 июня: 13-14°С, облачно

Ветер в течение дня прогнозируют южный со скоростью 10-12 м/с.

Вода в море прогреется до 13-14°С.

Вероятность дождя: днем – 10%, во второй половине дня – 34%, вечером и ночью 5 июня – 14%.

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