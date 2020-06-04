Прогноз погоды в Одессе 4 июня: будет тепло и пройдет небольшой дождь

В Одессе в четверг, 4 июня, прогнозируют теплую погоду, днем возможен небольшой дождь.
Прогноз погоды на период с 07:00 4 июня до 06:00 5 июня.
07:00 4 июня: 12-14°С, ясно
10:00 4 июня: 15-16°С, ясно
13:00 4 июня: 17-18°С, облачно
17:00 4 июня: 16-17°С, небольшой дождь
20:00 4 июня: 15-16°С, облачно
23:00 4 июня: 13-14°С, облачно
02:00 5 июня: 12-13°С, облачно
06:00 5 июня: 13-14°С, облачно
Ветер в течение дня прогнозируют южный со скоростью 10-12 м/с.
Вода в море прогреется до 13-14°С.
Вероятность дождя: днем – 10%, во второй половине дня – 34%, вечером и ночью 5 июня – 14%.