Прогноз погоды в Одессе 28 октября

В пятницу, 28 октября, в Одессе ожидается погода без осадков, температура днем 14-16°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозу синоптиков 28 октября 2022 года в Одессе будет погода облачная с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°С, днем 14-16°С.
Погода в Одесской области
28 октября в Одесской области будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°С, днем 14-19°С.
На автодорогах области видимость хорошая.