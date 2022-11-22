Прогноз погоды в Одессе 23 ноября: ожидаются туман и дождь

В среду 23 ноября в Одессе ожидается туман и умеренный дождь. Температура днем 10-12°С тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
23 ноября 2022 г в Одессе будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.
Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 10-12°С тепла.
Погода в Одесской области
Облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь. Ночью и утром туман.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500м.