Прогноз погоды на 25 февраля: в Одессе существенно потеплеет

Завтра, в четверг, 25 февраля, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 9-11 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на севере слабый гололед, гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 9-14 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м. На севере гололедица.
Фото Ивана Мягченкова