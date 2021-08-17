Прогноз погоды на 18 августа: в Одесской области возможен дождь с грозой

Завтра, в среду, 18 августа, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, вечером северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью +17+19 °С, днем она поднимется до +28+30 °С.
По Одесской области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, вечером северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит +15+20 °С, днем +27+32 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.