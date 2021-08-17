Прогноз погоды на 18 августа: в Одесской области возможен дождь с грозой

Погода в Одессе 15 августа: будет жарко Завтра, в воскресенье, 15 августа, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Антициклон Elfi принесет в Украину африканскую жару В ближайшее время в Украину придет антициклон с романтическим именем Elfi. Но принесет он отнюдь не романтическую погоду – как ожидается, в большинстве областей страны будет солнечно и жарко. Столбики термометров поднимутся до +36 градусов. ПОДРОБНЕЕ